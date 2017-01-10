Шашков: «В контракте Молло был пункт, по которому он мог уйти в топ-клуб»

В руководстве «Крыльев Советов» отметили, что по условиям соглашения не могли удерживать в команде полузащитника Йоана Молло. Сегодня «Зенит» объявил о подписании с футболистом контракта сроком на 3,5 года.

«Всех деталей сделки я вам поведать, конечно, не могу. Сегодня были урегулированы последние нюансы, Йоан успешно прошел медосмотр и стал полноценным игроком «Зенита». Он очень помог «Крыльям» как в прошлом, так и в нынешнем сезоне. Мы благодарны Молло за проделанную работу. Первоочередно хочу отметить, что Йоан – амбициозный футболист и он никогда не скрывал, что «Крылья» для него – ступень в футбольной карьере, в пути наверх. Летом с Молло шли достаточно сложные переговоры о том, чтобы он продолжил выступление за нашу команду. Как вы помните, этот вопрос мы смогли решить только в последний день заявочного окна и заключили с ним долгосрочный контракт.

Через своих представителей Йоан выдвинул несколько условий продолжения его выступления за «Крылья». Одним из пунктов было то, что в случае предложения одного из топ-клубов он может покинуть «Крылья Советов» и перейти в другую команду. Таким топ-клубом стал «Зенит», который сделал предложение Йоану уже через полгода после подписания контракта Молло с «Крыльями». Финансовых аспектов этого трансфера я озвучить не могу по согласованию всех заинтересованных сторон, лишь подчеркну, что эта сделка выгодна для нашего клуба», – приводит слова генерального директора «Крыльев Советов» Виталия Шашкова «Комсомольская правда – Самара».