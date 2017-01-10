Молло: «Мне было очень приятно защищать цвета «Крыльев Советов»

Полузащитник Йоан Молло попрощался с самарскими «Крыльями Советов». Напомним, что сегодня футболист подписал соглашение с «Зенитом».

«Прежде всего, хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу «Крыльям Советов», самарским болельщикам, персоналу. Я оставляю этот клуб, но «Крылья» навсегда останутся в моем сердце. Сейчас в моей жизни появился момент показать, на что я способен, показать себя на более высоком уровне.

Путь наверх всегда был моей мечтой. Любой футболист амбициозен. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно «Крылья», именно болельщики, которые любили и поддерживали меня. Поддержка болельщиков и родного города это лучшее, что есть у «Крыльев».

Мне было очень приятно защищать цвета «Крыльев Советов», играть за Самару. Я делал все, чтобы моя работа на поле и вне его приносила болельщикам счастье и приятные эмоции. Я счастлив, что мне удавалось делать это. Счастлив написать свою историю с «Крыльями».

Надеюсь, что вы не забудете меня, как и я не забыл поблагодарить вас в этих словах. Вместе мы пережили много разных моментов, но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над «Спартаком». Это была проверка нашего уровня и мы доказали, что можем играть хорошо и еще ничего не потеряно», – сказал новичок петербургского клуба.