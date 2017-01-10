Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молло: «Мне было очень приятно защищать цвета «Крыльев Советов»

    Полузащитник Йоан Молло попрощался с самарскими «Крыльями Советов». Напомним, что сегодня футболист подписал соглашение с «Зенитом».

    «Прежде всего, хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу «Крыльям Советов», самарским болельщикам, персоналу. Я оставляю этот клуб, но «Крылья» навсегда останутся в моем сердце. Сейчас в моей жизни появился момент показать, на что я способен, показать себя на более высоком уровне.

    Путь наверх всегда был моей мечтой. Любой футболист амбициозен. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно «Крылья», именно болельщики, которые любили и поддерживали меня. Поддержка болельщиков и родного города это лучшее, что есть у «Крыльев».

    Мне было очень приятно защищать цвета «Крыльев Советов», играть за Самару. Я делал все, чтобы моя работа на поле и вне его приносила болельщикам счастье и приятные эмоции. Я счастлив, что мне удавалось делать это. Счастлив написать свою историю с «Крыльями».

    Надеюсь, что вы не забудете меня, как и я не забыл поблагодарить вас в этих словах. Вместе мы пережили много разных моментов, но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над «Спартаком». Это была проверка нашего уровня и мы доказали, что можем играть хорошо и еще ничего не потеряно», – сказал новичок петербургского клуба.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2017 10:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 10 января 2017, 13:22

      Надеюсь, что его взяли чисто для укрепления скамейки... Потому что это провал, если он будет игроком основы

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      kasumalis 10 января 2017, 12:44

      Ставки на дог матчи ---- pashkin-forum.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 января 2017, 12:33

      Есть шанс заиграть в Зените, особенно если зафеерит сразу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 января 2017, 12:02

      Плохо что Локо в свое время его не взял

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      stifn1 10 января 2017, 10:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да да да, ***абол

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11