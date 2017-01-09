Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Саутгемптон» не отпустит Фонте в «Спартак»

    Футбольный агент Паулу Барбоза, занимающийся делами защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте, заявил, что его клиент не перейдет в «Спартак». Ранее сообщалось, что португалец намерен сменить клубную прописку.

    «Насколько я знаю, «Саутгемптон» не готов отпускать игрока, и на этом, думаю, вопрос исчерпывается. Они не готовы были его отпускать в прошлом году, не готовы и в этом. Думаю, английский клуб понимает, что много на этом трансфере не заработает, при этом на рынке найти сейчас игрока, который бы играл на таком же уровне, непросто. Игрок уже делал публичные заявления с просьбой отпустить его, но клуб не дал разрешения, значит, вряд ли могут быть какие-либо переговоры.

    «У меня, во-первых, есть большие сомнения, что он хочет играть в России на данном этапе. Во-вторых, многое зависит от того, сколько готов платить клуб». «Спартак» хочет игрока, который приедет и сразу заиграет на определенном уровне. Они хотят, по всей вероятности, футболиста с определенным опытом», – сказал Барбоза.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2017 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 9 января 2017, 22:21

      Слава Богу.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11