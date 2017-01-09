Агент: «Саутгемптон» не отпустит Фонте в «Спартак»

Футбольный агент Паулу Барбоза, занимающийся делами защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте, заявил, что его клиент не перейдет в «Спартак». Ранее сообщалось, что португалец намерен сменить клубную прописку.

«Насколько я знаю, «Саутгемптон» не готов отпускать игрока, и на этом, думаю, вопрос исчерпывается. Они не готовы были его отпускать в прошлом году, не готовы и в этом. Думаю, английский клуб понимает, что много на этом трансфере не заработает, при этом на рынке найти сейчас игрока, который бы играл на таком же уровне, непросто. Игрок уже делал публичные заявления с просьбой отпустить его, но клуб не дал разрешения, значит, вряд ли могут быть какие-либо переговоры.

«У меня, во-первых, есть большие сомнения, что он хочет играть в России на данном этапе. Во-вторых, многое зависит от того, сколько готов платить клуб». «Спартак» хочет игрока, который приедет и сразу заиграет на определенном уровне. Они хотят, по всей вероятности, футболиста с определенным опытом», – сказал Барбоза.