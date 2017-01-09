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    «Зенит» заплатит за Молло примерно 3 миллиона

    Трансфер хавбека «Крыльев Советов» Йоана Молло обойдется «Зениту» приблизительно в 3 миллиона евро – именно такая сумма прописана в контракте футболиста с самарцами в качестве отступных. Если по итогам сегодняшнего медосмотра у 27-летнего игрока не будет выявлено проблем со здоровьем, сине-бело-голубые подпишут с ним соглашение сроком на 3,5 года. Зарплата француза при этом составит порядка 2 миллионов в год.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Молло записал на свой счет пять голов и три результативных передачи в 12-ти встречах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2017 14:09
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +124

      marshal9 9 января 2017, 20:29

      не зенитовский игрок,полено,разок выстрелил удачно зато ща три года бабки рубить хорошие будет

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 9 января 2017, 18:05

      ПРОСТО ПИЗДЕЦ!!! WELCOME ФНЛ дорогие друзья!!!
      когда уже будет бабло у кс хотя бы чтоб таких игроков не отдавать сука!!! обидно удачи Молло!!!

      -1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 января 2017, 17:53

      В последних 4-х встречах чемпионата за Крылья игрок отметился результативными действиями...Ему 27, а не 30, да и видно, что поиграть ещё способен...Трансферная стоимость всего 3 миллиона...А чего не брать? В этом плане Луческу большой молодец! Если такая трансферная политика ещё и результат принесёт, а к этому есть все предпосылки, то многие футбольные "эксперты" по-другому начнут относится к "секонд хенду")))

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 января 2017, 16:51

      Очередной предпенсионер. И Орлов прав по поводу секонхэнда...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      Жентус 9 января 2017, 16:27

      Зачем Зениту Молло?

      0
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > Жентус 9 января 2017, 16:34

      затем что он скоростной и техничный игрок и лишним точно не будет

      2
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 9 января 2017, 16:19

      Кокорин: «Сейчас бы в Китай не поехал»

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > sergun-kuk 9 января 2017, 20:16

      Это робот! Посмотрите его остальные коментарии. Зачем он тут???

      0
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 9 января 2017, 15:34

      хорошее приобретение за такую сумму. тем более Молло адаптирован для РФПЛ

      1
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 9 января 2017, 15:30

      Могли бы и по лучше поискать

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 9 января 2017, 15:28

      Как в шахте делает.защита русская,полузащ вся иностранцы..Только заща бы купили хоть сильного,!!! Не ради же чемпа России Луческу звали

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 января 2017, 15:05

      давно нужно было покупать

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