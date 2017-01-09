«Зенит» заплатит за Молло примерно 3 миллиона

Трансфер хавбека «Крыльев Советов» Йоана Молло обойдется «Зениту» приблизительно в 3 миллиона евро – именно такая сумма прописана в контракте футболиста с самарцами в качестве отступных. Если по итогам сегодняшнего медосмотра у 27-летнего игрока не будет выявлено проблем со здоровьем, сине-бело-голубые подпишут с ним соглашение сроком на 3,5 года. Зарплата француза при этом составит порядка 2 миллионов в год.

В текущем розыгрыше РФПЛ Молло записал на свой счет пять голов и три результативных передачи в 12-ти встречах.