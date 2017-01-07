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    Д'Амико: «Луческу не намерен отпускать Кришито. Переговоры со «Спартаком» по Боккетти продолжаются»

    Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитников «Зенита» Доменико Кришито и «Спартака» Сальваторе Боккетти, прояснил дальнейшее будущее своих клиентов в российских клубах.

    «Уход Кришито? Это какие-то глупые слухи. Мистер Луческу очень доволен им и не намерен отпускать его из команды. Не хочет покидать Санкт-Петербург и сам Доменико.

    Переговоры со «Спартаком» по поводу продления контракта с Боккетти продолжаются. Я разговариваю с Александром Жирковым (прим. – член совета директоров клуба), однако новостей пока нет. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится», – сказал Д'Амико.

    Ранее сообщалось об интересе к Кришито, контракт которого с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2018 года, со стороны «Интера» и «Марселя». Боккетти, чье соглашение с красно-белыми истекает нынешним летом, хотят приобрести несколько клубов из Турции.

    Источник: ТАСС

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    07.01.2017 18:16
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