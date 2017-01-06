«Валенсия» арендует Дзадзу, сумма выкупа — 16 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза в ближайшее время присоединится к «Валенсии». Испанский клуб арендует нападающего сборной Италии до конца сезона с правом последующего выкупа. Если «летучие мыши» захотят оставить футболиста, покупка прав обойдется в 16 миллионов евро.

В августе 2016-го года Дзадза был арендован «Вест Хэмом». 25-летний итальянец принял участие в 17-ти играх лондонского клуба, но забитыми мячами не отметился.

«Валенсия» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. От зоны вылета команду отделяет только лучшая разница забитых и пропущенных голов, чем у «Спортинга».