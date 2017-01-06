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    «Валенсия» арендует Дзадзу, сумма выкупа — 16 миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза в ближайшее время присоединится к «Валенсии». Испанский клуб арендует нападающего сборной Италии до конца сезона с правом последующего выкупа. Если «летучие мыши» захотят оставить футболиста, покупка прав обойдется в 16 миллионов евро.

    В августе 2016-го года Дзадза был арендован «Вест Хэмом». 25-летний итальянец принял участие в 17-ти играх лондонского клуба, но забитыми мячами не отметился.

    «Валенсия» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. От зоны вылета команду отделяет только лучшая разница забитых и пропущенных голов, чем у «Спортинга».

    Источник: AS

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    06.01.2017 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 6 января 2017, 23:58

      Да чё все так вокруг этого "лысого из Браззерс" бегают?
      Каждую неделю только и слышно фамилию ДзаДза. Разве он такой крутой игрок? Я о нём узнал более-менее только после промаха с пенальти в известном матче. Доселе он был для меня самым обыкновенным игроком)

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