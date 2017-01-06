Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самедов готов оплатить часть своего трансфера в «Спартак», переход может состояться сегодня

Самедов готов оплатить часть своего трансфера в «Спартак», переход может состояться сегодня

6 января 2017, 12:38
44

Сегодня может решиться судьба полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. 32-летний россиянин может перейти в «Спартак» за 4 миллиона евро.

«В пятницу Александр Самедов и его представители должны встретиться с руководством «Локомотива». В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан «Спартака». Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 миллиона оплатит «Спартак», – рассказал источник.

В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел 15 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1483695829
Отличная новость. Думаю такие условия сделки удовлетворят все стороны. И если Самедов сам готов доплатить за свой переход в Спартак, это вселяет надежду на то что тупо отбывать номер не станет, а будет играть с полной самоотдачей. Впрочем в плане самоотдачи Александра никогда нельзя было упрекнуть.
Ответить
Freddi555
1483695949
Хорошая новость - опытный игрок, добро пожаловать в родные пенаты!
Ответить
Тraumtanzеr
1483697213
Проводницам же пиздец без него, к динаме.
Ответить
Cosh18
1483699868
Удачи в новом клубе, спасибо за игру в Локо!)
Ответить
TERIA-76
1483700831
Сильно хочет стать чемпионом)))
Ответить
zra78
1483702523
А ведь хотел титул,а теперь будет в навозе капошиться со свиньями
Ответить
VVM1964
1483702792
О КАК ! УЖЕ САМИ ГОТОВЫ ДОПЛАЧИВАТЬ ЛИШЬ БЫ ИГРАТЬ ЗА СПАРТАК .
Ответить
Юрий Крутько
1483706651
Настоящий мужик и профессионал(если,это сообщение соответствует действительности)!Достоин уважения,удачи,Александр,тебе в Спартаке!
Ответить
APchelov
1483713211
За пресловутое предполагаемое чемпионство в рядах Спартака Самедову и двух миллионов было бы не жалко. Дзюба тоже в чемпионы метил вместе с Питером. Но с таким баластом, как Тёма, трудно стать чемпионом. Увы (
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1483715409
Выходит, что Локомотив разводит на евромульт одного из своих лучших игроков, который им верой и правдой служил и голы важные забивал. Эта история очень неприятно пахнет !
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
2
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
2
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
3
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
2
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
6
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+