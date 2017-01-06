Самедов готов оплатить часть своего трансфера в «Спартак», переход может состояться сегодня

Сегодня может решиться судьба полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. 32-летний россиянин может перейти в «Спартак» за 4 миллиона евро.

«В пятницу Александр Самедов и его представители должны встретиться с руководством «Локомотива». В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан «Спартака». Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 миллиона оплатит «Спартак», – рассказал источник.

В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел 15 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.