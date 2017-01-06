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    Самедов готов оплатить часть своего трансфера в «Спартак», переход может состояться сегодня

    Сегодня может решиться судьба полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. 32-летний россиянин может перейти в «Спартак» за 4 миллиона евро.

    «В пятницу Александр Самедов и его представители должны встретиться с руководством «Локомотива». В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан «Спартака». Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 миллиона оплатит «Спартак», – рассказал источник.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел 15 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

    Источник: Известия

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    06.01.2017 12:38
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 6 января 2017, 21:33

      до чего же жадное руководство локо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 января 2017, 20:36

      скорее бы кончилась эта эпопея

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 6 января 2017, 19:40

      Прямо рождественские чудеса

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 января 2017, 18:10

      Выходит, что Локомотив разводит на евромульт одного из своих лучших игроков, который им верой и правдой служил и голы важные забивал. Эта история очень неприятно пахнет !

      2
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      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > Обер-КанцлерЪ 6 января 2017, 18:33

      Ты новость внимательно читал? Локомотив наоборот идет на встречу Самедову. Снизили цену на лям

      0
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > srg38 6 января 2017, 19:28

      Который заплатит сам игрок!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > srg38 6 января 2017, 20:46

      Может конечно и я тупой, но следующее вроде на русском языке написано, и хз как это можно по разному понять:

      "Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 миллиона оплатит «Спартак»"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > srg38 6 января 2017, 20:47

      Если бы реально шли навстречу Самедову - снизили бы на 2 ляма, чтоб он свой не платил. Разве не так ???

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 6 января 2017, 17:44

      Может тоже в сбербанке взять кредит на переход в спартак.
      Думаю за 2-3 ляма могут взять хотя бы в запас!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 января 2017, 17:33

      За пресловутое предполагаемое чемпионство в рядах Спартака Самедову и двух миллионов было бы не жалко. Дзюба тоже в чемпионы метил вместе с Питером. Но с таким баластом, как Тёма, трудно стать чемпионом. Увы (

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > APchelov 6 января 2017, 18:12

      Когда этот "балласт" голы забивает за Зенит ты тоже так считаешь? В этом сезоне за 17 матчей в РФПЛ 8 забитых мячей, ты лично чем недоволен ?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Обер-КанцлерЪ 6 января 2017, 20:58

      Без него голы забивали бы другие. А Дзюба , как был бревном без техники и фантазии, так и останется

      0
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      Рейтинг: +35

      Симбир 6 января 2017, 17:26

      Добро пожаловать в родные пенаты. А лям отобьёшь в ЛЧ!

      -1
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      Рейтинг: +800

      forward33 6 января 2017, 15:52

      Надо уходить, а то сидя на лавке, в сборную Черчесов не вызовет

      0
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      Рейтинг: +13

      BART 31rus 6 января 2017, 15:47

      Саня красавец

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 6 января 2017, 15:44

      Настоящий мужик и профессионал(если,это сообщение соответствует действительности)!Достоин уважения,удачи,Александр,тебе в Спартаке!

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