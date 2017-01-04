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    Савин: «На моем переходе в ЦСКА многие хотели заработать»

    Бывший нападающий сборной России Евгений Савин рассказал о причинах, по которым его контракт с ЦСКА был аннулирован.

    «Абсолютно простая ситуация. Я подписал контракт, получил форму. Поймите, футбол – это не только болельщики, игроки и футбольные клубы. Это также и агенты, и еще множество сторон, которые хотят зарабатывать деньги при совершении трансферов. В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать. И в какой-то момент Евгений Гинер сказал: «Хватит, всему есть предел». И контракт аннулировали.

    Думаю, виной этому стала не очень качественная работа агента, все-таки именно он должен находить точки соприкосновения со всеми сторонами – и с клубом, и с футболистом, и с людьми, которые рядом. Так или иначе, крайним оказался я. Жаль, что так сложились обстоятельства. Это была отличная возможность поиграть в топ-клубе», – рассказал Савин.

    Напомним, сейчас Евгений Савин работает на телеканале «Матч ТВ». Его последней командой была «Тюмень», карьеру в которой он завершил в 2015 году.

    Источник: Известия

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    04.01.2017 09:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 января 2017, 11:31

      В карты он что ли себя проиграл этим 'людям, которые рядом'?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 4 января 2017, 11:25

      Бывает. Что поделать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 4 января 2017, 10:52

      аххах..звязда не состоявшаяся..

      0
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