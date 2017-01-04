Савин: «На моем переходе в ЦСКА многие хотели заработать»

Бывший нападающий сборной России Евгений Савин рассказал о причинах, по которым его контракт с ЦСКА был аннулирован.

«Абсолютно простая ситуация. Я подписал контракт, получил форму. Поймите, футбол – это не только болельщики, игроки и футбольные клубы. Это также и агенты, и еще множество сторон, которые хотят зарабатывать деньги при совершении трансферов. В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать. И в какой-то момент Евгений Гинер сказал: «Хватит, всему есть предел». И контракт аннулировали.

Думаю, виной этому стала не очень качественная работа агента, все-таки именно он должен находить точки соприкосновения со всеми сторонами – и с клубом, и с футболистом, и с людьми, которые рядом. Так или иначе, крайним оказался я. Жаль, что так сложились обстоятельства. Это была отличная возможность поиграть в топ-клубе», – рассказал Савин.

Напомним, сейчас Евгений Савин работает на телеканале «Матч ТВ». Его последней командой была «Тюмень», карьеру в которой он завершил в 2015 году.