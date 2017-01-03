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    Итурбе прошел медосмотр в «Торино»

    Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе успешно прошел медицинский осмотр в «Торино» и в ближайшее время присоединится к команде Синиши Михайловича.

    Как сообщает Toro News, туринский клуб планирует арендовать футболиста с дальнейшим правом выкупа. Сумма отступных за 23-летнего аргентинца будет равняться 12,5 миллионам евро.

    В текущем сезоне чемпионата Италии хавбек принял участие в 12-ти матчах римлян, не забив ни одного гола. Согласно итальянским СМИ, футболист не оправдал доверия главного тренера Лучано Спаллетти.

    Ранее сообщалось об интересе к Итурбе со стороны «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2017 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 января 2017, 19:50

      А его в Зените ждут до сих пор наверное

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