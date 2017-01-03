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Итурбе прошел медосмотр в «Торино»

3 января 2017, 18:50
1

Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе успешно прошел медицинский осмотр в «Торино» и в ближайшее время присоединится к команде Синиши Михайловича.

Как сообщает Toro News, туринский клуб планирует арендовать футболиста с дальнейшим правом выкупа. Сумма отступных за 23-летнего аргентинца будет равняться 12,5 миллионам евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии хавбек принял участие в 12-ти матчах римлян, не забив ни одного гола. Согласно итальянским СМИ, футболист не оправдал доверия главного тренера Лучано Спаллетти.

Ранее сообщалось об интересе к Итурбе со стороны «Зенита».

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Рома Торино Итурбе Хуан
Комментарии (1)
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Фан666
1483462227
А его в Зените ждут до сих пор наверное
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