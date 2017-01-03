Итурбе прошел медосмотр в «Торино»

Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе успешно прошел медицинский осмотр в «Торино» и в ближайшее время присоединится к команде Синиши Михайловича.

Как сообщает Toro News, туринский клуб планирует арендовать футболиста с дальнейшим правом выкупа. Сумма отступных за 23-летнего аргентинца будет равняться 12,5 миллионам евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии хавбек принял участие в 12-ти матчах римлян, не забив ни одного гола. Согласно итальянским СМИ, футболист не оправдал доверия главного тренера Лучано Спаллетти.

Ранее сообщалось об интересе к Итурбе со стороны «Зенита».