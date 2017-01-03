Дракслер: «Сделаю все, чтобы «ПСЖ» выигрывал трофеи»

Новичок «ПСЖ» Юлиан Дракслер рассказал о своей мотивации в новом клубе.

«Присоединиться к «Пари Сен-Жермен» — большая радость. Впервые в своей карьере я оказался в новой стране, новой лиге. Горд стать частью клуба, который в последние годы сделал себя имя благодаря привлечению отличных игроков. Сделаю все, чтобы клуб выигрывал трофеи и развивался на международном уровне», — сказал Дракслер.

Переход 23-летнего футболиста из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» оценивается в 34 миллиона евро.