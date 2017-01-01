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    Представитель Витселя: «Аксель не подписывал контрактов и соглашений»

    Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле опроверг слухи об уходе футболиста из петербургского клуба.

    «Я тоже читаю подобную информацию в газетах и интернет-изданиях и могу заверить вас, что никаких официальных бумаг, контрактов и соглашений Витсель не подписывал, поскольку я бы знал об этом как его представитель. К тому же желание Витселя остаться в Санкт-Петербурге до конца контракта остается прежним, он уже говорил об этом не в одном интервью, и я подтверждаю его слова», — сказал Гобле.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе к Витселю со стороны туринского «Ювентуса».

    Источник: Р-Спорт

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    01.01.2017 22:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +134

      vinsent 2 января 2017, 13:00

      ален гоблин пиздабол судя пл всему редкостный

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 января 2017, 08:26

      За китайские деньги можно и агента послать подальше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 2 января 2017, 00:19

      Все что пишется о Витселе,оказывается ложью.

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