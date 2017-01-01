Представитель Витселя: «Аксель не подписывал контрактов и соглашений»

Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле опроверг слухи об уходе футболиста из петербургского клуба.

«Я тоже читаю подобную информацию в газетах и интернет-изданиях и могу заверить вас, что никаких официальных бумаг, контрактов и соглашений Витсель не подписывал, поскольку я бы знал об этом как его представитель. К тому же желание Витселя остаться в Санкт-Петербурге до конца контракта остается прежним, он уже говорил об этом не в одном интервью, и я подтверждаю его слова», — сказал Гобле.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Витселю со стороны туринского «Ювентуса».