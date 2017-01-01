Роббен: «Я не хотел уходить из «Реала»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен признался, что не хотел покидать мадридский «Реал», цвета которого защищал с 2007 по 2009 год.

«Лето, когда Флорентино Перес снова стал президентом, было немного странным. Криштиану, Кака, Бензема и Алонсо приехали в Мадрид за большим количеством денег. Мне сказали, что клуб заработает кое-какие деньги на моей продаже, если она состоится. Но первоначально я вообще не хотел уходить. В том году я провел, наверное, лучшую предсезонную подготовку, но мне все равно не давали шансов. Пришлось принять решение», — сказал голландец.