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    Роббен: «Я не хотел уходить из «Реала»

    Вингер «Баварии» Арьен Роббен признался, что не хотел покидать мадридский «Реал», цвета которого защищал с 2007 по 2009 год.

    «Лето, когда Флорентино Перес снова стал президентом, было немного странным. Криштиану, Кака, Бензема и Алонсо приехали в Мадрид за большим количеством денег. Мне сказали, что клуб заработает кое-какие деньги на моей продаже, если она состоится. Но первоначально я вообще не хотел уходить. В том году я провел, наверное, лучшую предсезонную подготовку, но мне все равно не давали шансов. Пришлось принять решение», — сказал голландец.

    Источник: Goal.com

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    01.01.2017 21:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +49

      melnicn 2 января 2017, 18:20

      КриРо и Роббен+Бензема

      0
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      Рейтинг: +201

      falanor 2 января 2017, 00:40

      очень жаль что тебе не дали шанс. думаю все болельщики Реала хотели бы видеть тебя вместо Бейла на фланге. КриРо и Роббен на флангах - думаю снимали бы скальпы с любой команды Европы.

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      Рейтинг: +29

      Jois91 > falanor 2 января 2017, 07:41

      Дружище, а чем тебе Бейл не понравился??? Как по мне он эффективней Роббена в разы. А что касается травм, они оба любят в лазарет ходить...

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