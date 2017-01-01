Газзаев: «Смолов – лучший футболист России прошедшего года»

Известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев рассказал о том, кто из футболистов российских клубов запомнился ему в текущем сезоне.

«Я согласен с тем, что Смолов – лучший футболист России прошедшего года. Он демонстрирует высокий уровень игры, отвечает всем требованиям современного форварда: быстрый, техничный, результативный, действует по всему фронту атаки. Такие нападающие сегодня востребованы в любом европейском клубе.

На второе место в этом году я поставил бы Жулиано. Что касается третьей позиции, то очень сложно сказать. Больше всех выделялись Смолов и Жулиано», – сказал Газзаев.