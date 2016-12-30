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    Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту стадиона «Фишт»

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Twitter заявил, что стадион «Фишт» положительно оценен Главгосэкспертизой. Напомним, арена примет три матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 и полуфинал турнира.

    «Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту стадиона «Фишт» в Сочи. Стадион обновили к ЧМ-2018. Объект полностью соответствует проектным требованиям. Первые матчи арена примет весной», – говорится в сообщении Кондратьева.

    Источник: Twitter

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    30.12.2016 18:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 30 декабря 2016, 19:12

      Абдулла " Если хочешь, мы заплатим золотом"
      Через некоторое время басмач "Таможня дает добро"(с)
      Интересно, на этот раз, получится у них смотаться за бугор с наворованным.

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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 30 декабря 2016, 19:01

      #пишусам))))

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