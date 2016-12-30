Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Twitter заявил, что стадион «Фишт» положительно оценен Главгосэкспертизой. Напомним, арена примет три матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 и полуфинал турнира.

«Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту стадиона «Фишт» в Сочи. Стадион обновили к ЧМ-2018. Объект полностью соответствует проектным требованиям. Первые матчи арена примет весной», – говорится в сообщении Кондратьева.