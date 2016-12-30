Витиньо хотел бы перейти во «Фламенго»

Нападающий ЦСКА Витиньо, выступавший до этой зимы на правах аренды в «Интернасьонале», подтвердил интерес к своей персоне со стороны «Фламенго». По словам бразильца, он бы хотел перейти в клуб из Рио-де-Жанейро.

«Был сделан запрос, но я не знаю деталей, потому что в это время находился в отпуске. Для меня было бы честью выступать за «Фламенго», этот клуб близок мне по духу. Сейчас я возвращаюсь в Россию, но еще есть какое-то время, чтобы что-то изменить», – приводит слова Витинью Sambafoot.

Напомним, ранее сообщалось, что «Фламенго» готов заплатить за 23-летнего Витиньо 5-6 миллионов евро.