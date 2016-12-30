Анчелотти против ухода Лама из футбола

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассчитывает на то, что защитник команды Филипп Лам не примет решение завершить карьеру футболиста предстоящим летом. Его действующий контракт рассчитан до середины 2018 года.

«Любое решения, которое касается будущего, всегда носят очень личный характер. Лам проводит отличный сезон. Он имеет большое значение для нашей команды. Уверен, что наши фанаты с большим удовольствием видели бы его на поле и в следующем сезоне», – приводит слова Анчелотти TZ.

Ранее сообщалось, что по завершении текущего сезона Лам может сменить роль игрока «Баварии» на должность спортивного директора клуба.