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  • Источник: «Спартак» подпишет контракт с Самедовым на втором командном сборе

Источник: «Спартак» подпишет контракт с Самедовым на втором командном сборе

29 декабря 2016, 21:24
12

Стали известны подробности возможного перехода полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак». Как сообщает источник, красно-белые уже забронировали для игрока место на втором командном сборе, который пройдет с 4 по 17 февраля в Марбелье. В этом время хавбек, вероятнее всего, и подпишет контракт.

Напомним, на данный момент стороны не могут договориться о сумме трансфера футболиста. В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 15 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр
Комментарии (12)
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VVM1964
1483036188
НЕУЖЕЛИ 5 ОТВАЛЯКАЛИ ? БОЛЬШЕ 3 ПЛАТИТЬ МНОГОВАТО .
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Astan4anin-RW
1483036855
Самед давай скорей бери кредит и мчись сам в Спартак! Нынче времена иные, хочешь играть за Спартак, то just do it bro! Когда Федун родился все евреи с татарами ревели от несчастья! Нет расизму
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ivanthebest
1483038395
В целом уже неплохая компания, в каждую линию взяли по игроку, причём 3 из них русские и за вполне вменяемые деньги. Ещё останется после этого трансфера (учитывая и Адриано), в районе 15 лямов бюджета зимнего, можно на одного какого-нибудь таланта эту сумму зарядить...
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Denis199244
1483039566
По сумме трансфера договорится не могут но место забронировали...это вам отель что ли?
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VVM1964
1483040395
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВСТРЕТИТЬ СЕМИНА В " ТЕМНОМ МЕСТЕ И ПРИЖАТЬ К ТЕПЛОЙ СТЕНКЕ "
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GeorgeXIII
1483046021
По моему он ббудет без толку
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XaXatyn
1483047731
Очень долго уже длиться эта история
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alex1004
1483079252
Плохо, что первый сбор пропустит...
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