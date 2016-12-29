Источник: «Спартак» подпишет контракт с Самедовым на втором командном сборе

Стали известны подробности возможного перехода полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак». Как сообщает источник, красно-белые уже забронировали для игрока место на втором командном сборе, который пройдет с 4 по 17 февраля в Марбелье. В этом время хавбек, вероятнее всего, и подпишет контракт.

Напомним, на данный момент стороны не могут договориться о сумме трансфера футболиста. В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 15 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.