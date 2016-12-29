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    Источник: «Зенит» не готов заплатить за Гуделя более 4 миллионов

    Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель потенциально может перебраться в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Однако питерский клуб не собирается переплачивать за игрока. «Зенит» оценивает футболиста не более чем на 4 миллиона евро, утверждает Soccernews.nl. Рыночная стоимость 25-летнего серба составляет 6,5 миллиона.

    Напомним, хавбек имеет тяжелые отношения с тренерским штабом «Аякса», который вывел его из состава основной команды. В текущем сезоне Гудель провел в чемпионате Голландии шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 12:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42

      alboro 29 декабря 2016, 15:59

      посмотрим

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 декабря 2016, 15:41

      Значит едет к конкурентам. В ТТХ на пару с Янсеном будут играть. Шпоры в половине трансферных слухов фигурируют, так что 6,5 не так много для них. Будут вместе с Баркли наигрывать на вторую часть сезона.

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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 29 декабря 2016, 13:10

      Поменяйте на Витселя)))

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > TERIA-76 29 декабря 2016, 14:33

      Витсель в Китай собрался видимо

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      Рейтинг: +1139

      Igornv 29 декабря 2016, 13:02

      денег нет1

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