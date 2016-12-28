Кудряшов считает Карпина хорошим тренером

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов высказал мнение о Валерие Карпине, с которым они пересекались во время выступлений футболиста в «Спартаке». По словам игрока, Карпин – хороший специалист.

«Мне довелось поработать с Карпиным. Сейчас он является экспертом на телевидении. Сравнить где ему что-то удается лучше, я не могу, так как просто практически не смотрю футбольные передачи. Скажу лишь, что он действительно хороший тренер. Да, при нем я не заиграл и попал в дубль. Возможное, какое-то время у меня к нему был некий негатив, но у каждого могут быть свои обиды, а причина всегда должна быть в тебе. Прошло время и я понял, что все действительно так. Если я там не заиграл, значит что-то где-то было не так во мне», – сказал Кудряшов.