Глушаков: «Сказал Джикии, что ждем «проставы»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал понять, что уже успел поговорить с новичком команды Георгием Джикией, а также выразил мнение, что в России футболисты слишком редко бьют по воротам издалека.

«Вчера звонил Джикии, поздравил с переходом в «Спартак» и сказал, что ждем «проставы».

Как забить «Амкару» таким ударом в добавленное время? Просто бить по воротам, и все, главное – попасть. Везение и удача где-то сопутствовали. Если честно, мы в России мало бьем по воротам, мало голов забивается издалека. Как-то сидели на футболе, и Александр Овечкин спросил: «Почему вы не бьете издалека? 20 метров до ворот, у вас сил нет или что? Бей просто, там ворота такие – 7 метров, в любой угол просто попасть, и залетит». Какой тренерский штаб ни приходил в «Спартак», все говорили – бей по воротам. Но бывают такие позиции, когда ты играешь опорного полузащитника и не можешь в середине поля бить постоянно», – отметил Глушаков.