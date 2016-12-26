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    Тюльпанов: «Миллиарда хватит на достройку стадиона «Крестовский»

    Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию, согласно которой стадион «Зенит Арена» будет сдан в эксплуатацию в конце марта.

    – Полагаю, что сдать такое масштабное сооружение, как стадион, очень непросто. Знаю, что в Казани после строительства арены еще полгода возникали всякие «сюрпризы». Так что здесь, наверное, такая же ситуация. Мы болеем за свой город и свой стадион. Надеюсь, ФИФА примет этот стадион и на нем пройдут матчи Кубка конфедерации.

    – Новый контракт с генподрядчиком «Метрострой» рассчитан еще на миллиард рублей. Сумма, на ваш взгляд, не астрономическая?

    – На стадион уже и так много потратили – больше 40 миллиардов рублей. Надеюсь, еще одного миллиарда хватит на достройку стадиона. Причем нужно сделать так, чтобы каждое помещение нового сооружения – каждый метр подтрибунного помещения сдавался в аренду, чтобы потихоньку возвращать деньги. Как раз сейчас я проезжаю мимо стадиона. Он очень красиво выглядит, подсвечен, думаю, все будет хорошо.

    – А не допускаете, что 31 марта вылезет очередная проблема, на решение которой потребуется еще пару месяцев?

    – Я склонен верить, что наш стадион многострадальный примет Кубок конфедераций.

    – А действительно на установку системы безопасности и контроля доступа требуется почти миллиард рублей? Не многовато?

    – Сложно оценивать. Я не специалист. Не готов ответить.

    – Значит, с оптимизмом смотрите в будущее?

    – Да.

    – Однако над этим стадионом не смеется только ленивым. Вас это задевает?

    – Да, стройка длится 10 лет. Конечно, меня это задевает. Но это очень масштабное сооружение. Мы даже сами порой не понимаем, какой грандиозный стадион возводим. Очень сложно вводить такие арены в эксплутацию. Тем не менее, думаю, все будет нормально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.12.2016 22:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +281

      serhz 19 января 2017, 14:17

      Да что там миллиард !! - возьмите ещё 5-6-!! В Кремле свои пацаны - питерские ! , надеюсь поймут , да и когда ещё возможность представится так славно попилить бюджетик российский

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 27 декабря 2016, 09:30

      "Мы даже сами порой не понимаем, какой грандиозный стадион возводим." Не понимаем, не знаем, не умеем, но деньги "осваиваем" с размахом! Когда же вы нажретесь- твари ненасытные!!!!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 декабря 2016, 09:13

      Бывший Председатель Счётной палаты Степашин докладывал В. Путину о
      нецелесообразных расходах при строительстве стадиона в Питере. Однако,
      Президент РФ уволил Степашку и назначил Голикову, которая будет работать
      без акцентирования внимания на завышенные расходы по строительству. Вот
      и Президент и его окружение (СФ. ГД, СК и правительство) молчат по этому вопросу.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 декабря 2016, 08:14

      Сломать его на хр...н, миллиарды на больницы направить. Сколько можно тырить!!!??? Это как космодром. Так же тырили Безбожно. У Гигера с Галицким в сотни раз дешевле и быстрее!!!

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 27 декабря 2016, 07:51

      Заебали эти пидерцы страну обворовывать!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 декабря 2016, 00:54

      Тесть кержа в месяц на взятках миллиард имеет. Какая мелочь...

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      Рейтинг: +63

      Forge 27 декабря 2016, 00:08

      Да ни чего,детские сады ,школы ,подождут еще ,главное деньги у детей стырить

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 декабря 2016, 23:42

      Мелочи какие, миллиард

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 26 декабря 2016, 23:12

      это пока хватит а начнете строить тоно мало будет

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 декабря 2016, 23:10

      Оптимист...
      и че мы не в коммузме живем. Кого ни спросишь про новую арену Зенита, коллизией строили.....

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