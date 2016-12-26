Будущее Сесара Наваса решится после его разговора с Бердыевым

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что защитник Сесар Навас примет решение относительно своего дальнейшего будущего после разговора с руководством клуба, включая вице-президента и тренера Курбана Бердыева. Ранее появилась информация, что испанец выразил желание покинуть желто-синих и продолжить карьеру в «Осасуне».

«Уход Наваса в «Осасуну» – один из вариантов развития событий, интерес к нему действительно есть. У него недавно родился ребенок, но мы надеемся, что он останется с нами. Решение будет принято только после разговора с руководством команды, а самое главное, с Курбаном Бердыевым», – сказал Узденов.