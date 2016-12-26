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Сесар Навас может перейти в «Осасуну»

26 декабря 2016, 16:30
9

По информации Diario de Navarra, защитник «Ростова» Сесар Навас может сменить команду в ближайшем будущем. Испанец выразил желание покинуть желто-синих. При этом сообщается, что руководство клуба уже оповещено о планах 36-летнего футболиста. Согласно данным источника, футболист ведет переговоры с «Осасуной».

В настоящее время пока неизвестно, намерен ли Навас уйти зимой или все же дождаться окончания контракта, который истекает в июне следующего года.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Навас принял участие 12-ти поединках, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу. Отметим, что «Осасуна» после 16-ти туров Примеры располагается на последней строчке в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Осасуна Навас Сесар
Комментарии (9)
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forward33
1482759492
Скорее сезон доиграет, а потом уйдёт. Тем более Осасуна на дне Ла Лиге, ловить там нечего)))
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alexis02lion
1482759776
А смысл? Осасуна всё равно беспросветный аутсайдер. Хотя видимо в примере в связи с возрастом клубы посолидней уже не хотят брать.
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balaton78
1482759799
Что за вбросы про игроков Ростова пошли...То Джанаев уходит в Зенит,то Полоз уходит,то Навас...Успокойтесь,до конца сезона (до лета точно никто уходить не собирается),а пока мы еще повоюем и в чемпионате России и в Лиге Европы!
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kykyi
1482760001
Денег нет, но вы держитесь. Не держаться.
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Nayturs
1482760058
см. источник))
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Joko21
1482766385
завершит карьеру у нас все равно
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Serjoga
1482773992
Если не утка, то пусть едет хоть куда! Вопрос в том, что порядочен он или нет? Много ляпов в последних матчах (детских ляпов) допустил, что стоило Ростову чемпионства в РФПЛ (игра с Мордовией показатель). А о намеренности судить его не берусь! НЕ ДОКАЗУЕМО! Может одну игру отыграть на "отлично", а следующую "слить"! Вопрос: за бесплатно? или уже нет сил играть регулярно на 100%? Одни вопросы по его игре! А в ЛЧ выкладывался на 100%, так как хочет хороший контракт! Вот и сразу видно откуда "ноги растут"! Ростов ведь не богатый клуб!
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