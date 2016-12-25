«Амкар» намерен приобрести защитника «Луч-Энергии», которым интересовался «Спартак»

Защитник «Луч-Энергии» Алексей Грицаенко во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Амкара». Как сообщает источник, в услугах 21-летнего россиянина, на которого также претендовал «Спартак», лично заинтересован главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев. Вероятно, что игрок отправится с красно-черными на зимний сбор.

По данным Transfermarkt, стоимость Грицаенко составляет 150 тысяч евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Луч-Энергию» в ФНЛ 21 матч, в которых отличился тремя забитыми мячами и заработал две желтые карточки.