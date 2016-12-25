«Спартак» за 15 миллионов может приобрести Йоветича

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации Europacalcio, московский клуб готов заплатить за черногорского форварда 15 миллионов евро и предложить футболисту годовой оклад в размере 3,5 миллиона. Кроме «Спартака», в услугах Йоветича заинтересован один из клубов Китая.

Действующее соглашение Йоветича с «Интером» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за миланский клуб в Серии А пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.