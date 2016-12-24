Агент Хачериди: «Если бы Евгений решил вести с кем-то переговоры, то это точно был бы клуб не из России»

Футбольный агент защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди Вадим Шаблий прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Зенит». Ранее журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас сообщил, что российский клуб предлагает за 29-летнего футболиста 4 миллиона евро.

«Мне очень тяжело комментировать информацию, появившуюся от этого источника, потому что вся его деятельность говорит либо о том, что он нездоров, либо о том, что он очень загодя и очень сильно начал праздновать Новый год. Такое ощущение, что у Бурбаса паранойя. Если ему необходимы деньги на лечение, то клуб «Динамо» готов их выделить, поскольку футбольные болельщики страдают от постоянной дезинформации из уст этого деятеля.

Что касается Хачериди, то официально заявляю, что его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2018 года. От «Зенита» ни в клуб, ни ко мне лично не поступало никаких предложений по Хачериди. Кроме того, цифра в 4 миллиона является откровенно неуважительной и по отношению к клубу, и по отношению к Хачериди, учитывая уровень этого исполнителя. Даже если бы Женя и решил вдруг рассмотреть какие-то предложения или вдруг начать с кем-то переговоры, то совершенно точно это был бы клуб не из России. Это его позиция, и это я знаю абсолютно точно», – сказал агент.