Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Хачериди: «Если бы Евгений решил вести с кем-то переговоры, то это точно был бы клуб не из России»

Агент Хачериди: «Если бы Евгений решил вести с кем-то переговоры, то это точно был бы клуб не из России»

24 декабря 2016, 06:15
12

Футбольный агент защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди Вадим Шаблий прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Зенит». Ранее журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас сообщил, что российский клуб предлагает за 29-летнего футболиста 4 миллиона евро.

«Мне очень тяжело комментировать информацию, появившуюся от этого источника, потому что вся его деятельность говорит либо о том, что он нездоров, либо о том, что он очень загодя и очень сильно начал праздновать Новый год. Такое ощущение, что у Бурбаса паранойя. Если ему необходимы деньги на лечение, то клуб «Динамо» готов их выделить, поскольку футбольные болельщики страдают от постоянной дезинформации из уст этого деятеля.

Что касается Хачериди, то официально заявляю, что его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2018 года. От «Зенита» ни в клуб, ни ко мне лично не поступало никаких предложений по Хачериди. Кроме того, цифра в 4 миллиона является откровенно неуважительной и по отношению к клубу, и по отношению к Хачериди, учитывая уровень этого исполнителя. Даже если бы Женя и решил вдруг рассмотреть какие-то предложения или вдруг начать с кем-то переговоры, то совершенно точно это был бы клуб не из России. Это его позиция, и это я знаю абсолютно точно», – сказал агент.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Украина. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Динамо К Зенит Хачериди Евгений
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
petlyra
1482551007
Да кому он нужен в России...
Ответить
КЭТиК
1482553832
Агент просто всего не знает
Ответить
NEMETSRUS
1482553947
пипец возомнили
Ответить
Фан666
1482554260
Жаль, что желтоблакитного не будет в Зените. Было бы весело устроить Майдан среди бразильцев и нашпунять Кокорина
Ответить
bumer_moscow
1482560138
Грубо как то.
Ответить
alp
1482561345
кто этот хачериди? куда он пашел? я этого шаблия первый раз вижу!
Ответить
Gullit 76
1482567821
В смысле он в грузию что ли хочет?
Ответить
Тraumtanzеr
1482578191
Он через год нахуй никому не нужен будет. Ему тридцал.
Ответить
druga7
1482615759
Песня гр Гости из Будущего: "Все решено за меня"
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
Вчера, 14:30
10
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+