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    Семин: «Состав «Локомотива» должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сегодня посетил праздничную елку, устроенную для воспитанников клубной академии. Мероприятие устроено для обоих отделений академии – черкизовского и перовского.

    «Я поздравил ребят с наступающим Новым годом и сделал обращение: внимательно следим за вами и ждем в основном составе. Мое мнение как главного тренера: основной состав должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии. Должны играть свои. У наших воспитанников будут все условия для этого, ради их полноценной адаптации к взрослому футболу воссоздается «Локомотив-2» и общеобразовательная школа», – заявил Семин.

    Источник: ТАСС

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    23.12.2016 16:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 24 декабря 2016, 05:52

      Юрий Палыч, наигрывай молодых, и будет классная команда. Не превращай любимую команду в ЦСКА и Зенит.

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 23 декабря 2016, 17:57

      Дай бог, чтоб так и было.

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 23 декабря 2016, 16:22

      Молодцы! Если всё действительно так, как говорят, то здорово!

      3
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