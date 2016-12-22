Тайсон: «На родине я буду играть только за «Интернасьонал»

Полузащитник «Шахтера» Тайсон все еще надеется вернуться в «Интернасьонал», в составе которого он выступал с 2008 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются клубы из Германии, Китая и России.

«Мой контракт с «Шахтером» рассчитан еще на год. У меня есть возможность подписать предварительное соглашение, если «Шахтер» не захочет отпустить меня зимой. Я откажусь от нового контракта, если меня не отпустят. Бразилия? На родине я буду играть только за «Интернасьонал», – заявил бразилец.