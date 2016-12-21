Бундеслига. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг», «Герта» переиграла «Дармштадт»

В рамках 16-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг», который заканчивал матч вдесятером. Таким образом, мюнхенский клуб вышел на чистое первое место в турнирной таблице.

В другом матче «Герта» оказалась сильнее «Дармштадта», «Фрайбург» на выезде переиграл «Ингольштадт» благодаря дублю Флориана Нидерлехнера.

«Кельн» и «Байер» победителя не выявили. «Вердер» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Хоффенхаймом».

Германия. Бундеслига. 16-й тур

Бавария – РБ Лейпциг – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Алькантара, 17; 2:0 – Алонсо, 25; 3:0 – Левандовски, 45 (с пенальти).

Удаление: нет – Форсберг, 30.

Герта – Дармштадт – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Платтенхардт, 53; 2:0 – Калу, 66.

Ингольштадт – Фрайбург – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 34 (с пенальти); 0:2 – Нидерлехнер, 41; 1:2 – Зеттнер, 53.

Кельн – Байер – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Модесте, 21; 1:1 – Веделл, 44.

Хоффенхайм – Вердер – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вагнер, 26; 1:1 – Гнабри, 87.

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