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Судьи
Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)
Материалы

Бавария - РБ Лейпциг

21.12.2016, Среда, 22:00 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: Матч ТВ Германия. Бундеслига, 16 тур Бавария - РБ Лейпциг
Обзор матча
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 7 2 89:22 +67 82
2. РБ Лейпциг 34 20 7 7 66:39 +27 67
3. Боруссия Д 34 18 10 6 72:40 +32 64
4. Хоффенхайм 34 16 14 4 64:37 +27 62
5. Кельн 34 12 13 9 51:42 +9 49
6. Герта 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. Фрайбург 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Вердер 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Боруссия М 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Шальке-04 34 11 10 13 45:40 +5 43
11. Айнтрахт Ф 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Байер 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. Аугсбург 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Гамбург 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Майнц 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. Вольфсбург 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. Ингольштадт 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Дармштадт 34 7 4 23 28:63 -35 25
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 22 декабря 2016, 10:44

    Вот и сказочке конец...

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 21 декабря 2016, 23:49

    Молодец Бавария! - покажите класс пацанам!

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    Рейтинг: +26

    pntrz 21 декабря 2016, 23:48

    никчемная игра РБ

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    Рейтинг: +29

    Mirex1488 21 декабря 2016, 21:44

    Я думаю пора баварцам дать дорогу молодым.Ни разу не видел игру РБ,сегодня заценю.

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    Рейтинг: +933

    alll-1 > Mirex1488 18 января 2017, 15:08

    ты чего хочешь дятлом быть?

    -1
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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 21 декабря 2016, 21:25

    Не дадут РБ выиграть чемп как у нас Ростову

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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus > Михаил_Боярский 21 декабря 2016, 22:44

    Этот клуб ненавидит вся Германия

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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus > Михаил_Боярский 21 декабря 2016, 22:59

    Ну как говориться поживём увидим

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    Рейтинг: +390

    fantom23 21 декабря 2016, 04:31

    ТБ!!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 20 декабря 2016, 19:20

    Желаю Баварии победы!

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    Рейтинг: +410

    iron_Savior 19 декабря 2016, 21:28

    1-2

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