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    Аршавин заявил, что Файзулин не играет два года из-за артрита

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал причины длительного отсутствия на поле хавбека «Зенита» Виктора Файулина. Напомним, последний раз 30-летний футболист выходил на поле 20 сентября 2015 года.

    «Файзулин два года не играет из-за того что ему так же, только в Находке делали операцию, и до конца он недотренировал. То есть колено не полностью сделал. И через 10 лет это только выявилось, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», – сказал Аршавин.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    21.12.2016 19:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 декабря 2016, 01:56

      Жалко, на футболе можно поставить точку, или есть какие-то утешительные прогнозы?

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > арейская 22 декабря 2016, 08:18

      Он уже давно точку поставил,)

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 декабря 2016, 01:09

      даа мы уже и забыли его фамилию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 22 декабря 2016, 00:57

      а мед осмотры в команде он не проходил??????????

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 22 декабря 2016, 00:37

      ...здоровья!..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2395

      shurik45 21 декабря 2016, 23:14

      Виктору здоровья. Не повезло в спорте ,повезет в любви.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 21 декабря 2016, 22:55

      Жаль. Не блистал, но и картины не портил, надёжный ЦП. Странно, что при развитой инфраструктуре Зенита, не выявили эту проблему раньше.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -11

      Мохнатый 21 декабря 2016, 21:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ходят слухи, что Файзулин давно умер.

      -4
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 21 декабря 2016, 21:35

      Жалко...Здоровья!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 декабря 2016, 21:22

      Здоровья!Нужная была деталь в механизме Зенита и сборной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 21 декабря 2016, 19:56

      Ну, главное, что «Зенит» ему зарплату исправно платит.

      -2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs > Freyk 21 декабря 2016, 20:25

      Главное, нужно пожелать здоровья Файзулину

      9
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