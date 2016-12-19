«Урал» объявил о переходе Димитрова

Поглядим, адаптируется быстро наверно, тем более тренер с ним знаком.
Хавбек софийской «Славии» Николай Димитров официально стал игроком «Урала». Детали трансфера пока не раскрываются.
В текущем розыгрыше чемпионата Болгарии 29-летний игрок принял участие в трех встречах. Также в активе Димитрова восемь матчей в составе национальной сборной.
Напомним, что ранее «Славией» руководил нынешний главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.
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— ФК Урал (@FCURAL) 19 декабря 2016 г.