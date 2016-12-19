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    «Урал» объявил о переходе Димитрова

    Хавбек софийской «Славии» Николай Димитров официально стал игроком «Урала». Детали трансфера пока не раскрываются.

    В текущем розыгрыше чемпионата Болгарии 29-летний игрок принял участие в трех встречах. Также в активе Димитрова восемь матчей в составе национальной сборной.

    Напомним, что ранее «Славией» руководил нынешний главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.

    Источник: ФК «Урал»

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    19.12.2016 14:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 19 декабря 2016, 17:41

      Поглядим, адаптируется быстро наверно, тем более тренер с ним знаком.

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