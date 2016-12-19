«Урал» объявил о переходе Димитрова

Хавбек софийской «Славии» Николай Димитров официально стал игроком «Урала». Детали трансфера пока не раскрываются.

В текущем розыгрыше чемпионата Болгарии 29-летний игрок принял участие в трех встречах. Также в активе Димитрова восемь матчей в составе национальной сборной.

Напомним, что ранее «Славией» руководил нынешний главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.