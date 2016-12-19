Лунев мог завершить карьеру из-за долгов перед банками

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев вспомнил о периоде своей карьеры, когда он играл за «Сатурн» и «Торпедо».

«Когда «Торпедо» вышло в первую лигу, то начал получать большие деньги. Для меня большие, а так ничего запредельного. Это немного вскружило голову, начал вести не очень профессиональный образ жизни. В клубы никогда не любил ходить, но злачные заведения посещал.

Окончательно все осознал, когда остался без команды в конце 2014 года. А определенные поправки для себя сделал, когда перестали ставить в «Торпедо», начали по арендам отдавать.

Однажды мелькнула мысль: «Пора заканчивать». Тогда начались финансовые проблемы, а мне нужно было помогать семье. Сначала остался без клуба, когда ушел из «Торпедо», потом в «Сатурне» полгода без зарплаты. И вопрос, заканчивать ли с футболом, стал серьезным. Не очень приятно, когда тебе с шести утра до десяти вечера звонят из банка с угрозами штрафа за долги. Обошлось без жести, но пришлось непросто. Сейчас это все позади», – вспоминает Лунев.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Луневу со стороны «Зенита».