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    Вратарь «Уфы» Лунев может перебраться в «Зенит»

    «Зенит» планирует усилиться в ближайшее трансферное окно сразу несколькими российскими игроками. Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться обмен полузащитника Олега Шатова на голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. Кроме него в шорт-лист клуба из Санкт-Петербурга входят и другие вратари. Среди них называются: Александр Беленов («Анжи»), Антон Митрюшкин («Сьон»), Сослан Джанаев («Ростов») и Андрей Лунев («Уфа»).

    Известно, что сроки контрактов Джанаева и Лунева со своими клубами рассчитаны до лета 2017 года. И если Джанаева все устраивает в «Ростове», то Лунев не против перехода в «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 08:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 декабря 2016, 13:45

      А может, в обороне что-то подправить. И научиться играть вообще без вратаря

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 14 декабря 2016, 12:16

      Не понятно что из себя представляет Лунев

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 декабря 2016, 11:38

      что совсем так всё плохо с вратарями...???

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 14 декабря 2016, 10:37

      А может Игорька? Тоже не плохо) или шило на мыло получится?

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 14 декабря 2016, 10:31

      Давно пора нормального вратаря...

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 декабря 2016, 10:24

      всю уфу разберут

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 14 декабря 2016, 10:10

      вот те на

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 14 декабря 2016, 10:06

      Я думаю Зениту с его практически неограниченными финансовыми возможностями сорить народными деньгами надо на всякий случай сразу оптом брать всех перспективных и не очень вратарей. И Крицюка и Митрюшкина и Беленова и Лунева и Джанаева. Как говорится "мы за ценой не постоим!". А там уже как нибудь разберутся...

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      Рейтинг: +33633

      oyabun > alek-pashckov 14 декабря 2016, 14:07

      Да я то с тобой полностью согласен. Но ты же знаешь маниакальное стремление Зенита забирать всех лучших футболистов со всех клубов Прьемьер лиги себе. И для них при этом нет ограничений по цене.

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 14 декабря 2016, 09:45

      Если перейдёт то потеряет игравой опыт. И всё в ФНЛ.

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 14 декабря 2016, 09:41

      Кого толко не отправляют в зенит в в итоге нихуя не каких переходов не будет

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