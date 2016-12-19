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РФС запретил 14 клубам регистрировать новичков

19 декабря 2016, 10:29
12

Подведены итоги заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ, которое состоялось в пятницу, 16 декабря. На нем были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением футбольными клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля. В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 сентября 2016 года.

На заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ были приняты следующие решения:

– за наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками, налоговыми органами и т.д.) по состоянию на 30.09.2016 г. – ввести с 16.12.2016 г. запрет на регистрацию новых игроков следующим футбольным клубам:

1. «Крылья Советов» г. Самара

2. «Томь» г. Томск

3. «Амкар» г. Пермь

4. «Рубин» г. Казань

5. «Тосно» г. Тосно

6. «Динамо» г. Москва

7. «Сокол» г. Саратов

8. «Луч-Энергия» г. Владивосток

9. «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск

10. «Сибирь» г. Новосибирск

11. «Кубань» г. Краснодар

12. «Мордовия» г. Саранск

13. «Шинник» г. Ярославль

14. «Балтика» г. Калининград

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов Томь Амкар-Пермь Рубин Тосно Динамо Сокол Луч СКА-Хабаровск Cибирь Кубань (ЛФЛ) Мордовия Шинник Балтика
Комментарии (12)
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bset
1482134280
Все говорят про расширение Премьер-лиги до 18 команд. Такими темпами у нас скоро останется 10 клубов и лишь один дивизион. Неужели наше руководство не видит, что это все носит массовый характер и пора начать принимать меры! Я понимаю, что конкуренция ниже, все дела. Но кто будет вообще смотреть российский футбол, если останется пару команд? Да никто! Интерес должен быть во всех дивизионах! Должна быть зрелищность!
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Kulimen
1482141495
Вот эта вся и помощь от комиссии РФС, наложить штрафы. Нет бы помочь клубам. Если уже такие клубы как Рубин и Динамо в задолженностях, то лига в полнейшей жопе.
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kykyi
1482141994
Пока не будет сильной экономики(а не дутого величия из тв) не будет хорошего футбола!
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h3LL1k
1482226256
похер то что у Томи Мордовии хз какие задолжности надо Кс первыми поставить :D Руководство «Крыльев Советов» планирует в ближайшее время закрыть долги по зарплате перед одним из игроков команды. У Томи весь состав ждёт зп XD
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