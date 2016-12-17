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  • Адвокат: «Плакал, когда прощался с «Зенитом». Горжусь, что когда-то возглавлял этот клуб»

Адвокат: «Плакал, когда прощался с «Зенитом». Горжусь, что когда-то возглавлял этот клуб»

17 декабря 2016, 20:24
9

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат рассказал, что не сдержал слез, когда прощался с командой. Напомним, голландский специалист возглавлял петербургский клуб с 2006 по 2009 год.

– Помните свое прощание в аэропорту?

– Да, я плакал. Я стоял внизу очень близко к болельщикам, а мне надо было подняться наверх. Не представляю, сколько там было людей, а еще они начали петь ту песню Тины Тернер. Помню, что в аэропорту была большая надпись – «Спасибо, генерал!», сделанная на голландском языке. Это был громадный период, просто невероятно, сколько было сделано за это время. Тесное сотрудничество с Миллером, Фурсенко и Дюковым – это невероятная мощь. Все, что я сделал за этот сложный период – невероятно. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Даже сейчас в 2016 году я горжусь, что когда-то являлся главным тренером «Зенита».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Адвокат Дик
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Аскорбин
1481996799
Спасибо Дик,отлично поработал.Мы испытали радость большой победы.
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BarStep
1481997332
Я этого парня то же уважаю...
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footballforeverNN
1481998806
очень смешная история! как любит деньги дик, пожалуй мало кто любит)))
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Flydis
1482001077
Что бы кто про него не говорил, а с Зенитом он достиг успеха. И именно ему стоит сказать спасибо за то, что принес нашей стране 2 европейских кубка.
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absent32
1482002819
да, бабла он срубил... но, на самом деле он возглавлял тот самый клуб, с которым у него получилось все по максимуму. с конца 90х после небольших, но тоже не мало важных для него успехов с ПСВ и Рейджерс Зенит сейчас остается единственной командой, которая сейчас затмевает все остальные достижения включая сегодняшний день. Респект Дик. сейчас у нас ЧР иностранцы еще до тебя не доросли, ни один!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Garrincha58
1482036508
спасибо генерал
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Hellcat
1482038670
красавчик
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udavMike
1482045117
Какое было классное время,какая была классная игра,а какие классные ребята у нас играли и как играли,просто сказка,как играли.Эх.............
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Gullit 76
1482053870
Ведь играли же в отличный футбол(которого как у нас сейчас говорят "у нас нет") и играли наши(в основном),а потом что разучились?И Адвокат разучился.
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