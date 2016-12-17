Адвокат: «Плакал, когда прощался с «Зенитом». Горжусь, что когда-то возглавлял этот клуб»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат рассказал, что не сдержал слез, когда прощался с командой. Напомним, голландский специалист возглавлял петербургский клуб с 2006 по 2009 год.

– Помните свое прощание в аэропорту?

– Да, я плакал. Я стоял внизу очень близко к болельщикам, а мне надо было подняться наверх. Не представляю, сколько там было людей, а еще они начали петь ту песню Тины Тернер. Помню, что в аэропорту была большая надпись – «Спасибо, генерал!», сделанная на голландском языке. Это был громадный период, просто невероятно, сколько было сделано за это время. Тесное сотрудничество с Миллером, Фурсенко и Дюковым – это невероятная мощь. Все, что я сделал за этот сложный период – невероятно. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Даже сейчас в 2016 году я горжусь, что когда-то являлся главным тренером «Зенита».