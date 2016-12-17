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    Ринат Билялетдинов: «Гаджиев – лучший тренер первой части сезона РФПЛ»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отметил, что в первой части сезона РФПЛ его приятно удивил «Амкар». По мнению специалиста, Гаджи Гаджиев является лучшим тренером чемпионата на данный момент.

    «Ставлю Гаджиева на первое место. Дальше напрашиваются тренеры «Ростова», «Спартака» и «Уфы». Достижение «Амкара» в первой половине чемпионата – это самый яркий показатель мастерства тренера. Я не ожидал такого от пермяков.

    Я не скажу, что Гончаренко удивил своей работой в «Уфе». Ребята правильно выполняли его установки. Они знают свои сильные стороны. «Уфа» – яркий пример, как можно добывать очки», – заявил Билялетдинов.

    Источник: Спорт FM

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    17.12.2016 09:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 декабря 2016, 10:13

      Ну,ладно хоть,что не себя поставил на первое место.)

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