Агент: «Митрюшкиным интересуются несколько клубов. «Зенита» в этом списке нет»

Агент вратаря швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский рассказал, что к его клиенту проявляют интерес несколько клубов.

«Сейчас к Антону проявляют интерес сразу несколько клубов, но с этим вопросом лучше обратиться к руководству «Сьона». Насколько я знаю, в этом списке нет «Зенита», мы не ведем диалог с его представителями.

Приоритеты остаются прежними, есть перспектива и желание перейти в сильный европейский чемпионат, для этого Антон приложит максимум усилий», – сказал Череповский.

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» 20 матчей, пропустил 36 голов, три игры отстояв на ноль. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.