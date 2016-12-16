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  • Агент: «Митрюшкиным интересуются несколько клубов. «Зенита» в этом списке нет»

Агент: «Митрюшкиным интересуются несколько клубов. «Зенита» в этом списке нет»

16 декабря 2016, 21:00
9

Агент вратаря швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский рассказал, что к его клиенту проявляют интерес несколько клубов.

«Сейчас к Антону проявляют интерес сразу несколько клубов, но с этим вопросом лучше обратиться к руководству «Сьона». Насколько я знаю, в этом списке нет «Зенита», мы не ведем диалог с его представителями.

Приоритеты остаются прежними, есть перспектива и желание перейти в сильный европейский чемпионат, для этого Антон приложит максимум усилий», – сказал Череповский.

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» 20 матчей, пропустил 36 голов, три игры отстояв на ноль. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Сьон Зенит Митрюшкин Антон
Комментарии (9)
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Тraumtanzеr
1481911728
Митрюха не пойдет к бомжам.
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swot1205
1481911981
Тезка удачи
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bset
1481912851
Не зассал и поехал в Европу. А сборникам нашим лимит выбил комфортные зарплаты, поэтому смысла из России уезжать нет
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Sergej-74
1481915173
удачи парню
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Joko21
1481915353
Только Европа. Молодец!
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ivanthebest
1481916287
Транзитом через Спартак... Выкупить по контракту за копейки и продать в бундеслигу за 10 лямов...
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forward33
1481916342
если Зенит будет покупать из русских вратарей доступных мало, Митришкин может попасть в этот список))
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DIDI 23
1481916505
Три раза повезло! 20-3=17, 36/17=2.12 В среднем пропускал 2 гола за игру... Места Зенита!
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Zeff
1481921434
Ну и дыра, просто дырища.
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