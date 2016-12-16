Гончаренко: «На тренировках Васин ничем не уступает Березуцким и Игнашевичу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что считает игрока армейцев Виктора Васина квалифицированным защитником. По его словам, 28-летний футболист не уступает в классе братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу.

«Уровень Березуцких и Игнашевича не вызывает никаких сомнений. Но и уровень Васина был виден. На тренировках он не уступает им. Но на стороне Березуцких и Игнашевича имя и авторитет. Поэтому я позвал его в «Уфу». Одним из аргументов было, что скоро чемпионат мира, у него хороший возраст, чтобы попасть в сборную, а если Васин не будет играть, о нем никто и не вспомнит», – сказал Гончаренко.