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  • Гончаренко: «На тренировках Васин ничем не уступает Березуцким и Игнашевичу»

Гончаренко: «На тренировках Васин ничем не уступает Березуцким и Игнашевичу»

16 декабря 2016, 17:40
17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что считает игрока армейцев Виктора Васина квалифицированным защитником. По его словам, 28-летний футболист не уступает в классе братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу.

«Уровень Березуцких и Игнашевича не вызывает никаких сомнений. Но и уровень Васина был виден. На тренировках он не уступает им. Но на стороне Березуцких и Игнашевича имя и авторитет. Поэтому я позвал его в «Уфу». Одним из аргументов было, что скоро чемпионат мира, у него хороший возраст, чтобы попасть в сборную, а если Васин не будет играть, о нем никто и не вспомнит», – сказал Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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marslond
1481899502
Любимчик Гончаренко походу
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BoltCX
1481899814
Нужно продолжать искать варианты для сборной. Это всё не то.
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ivanthebest
1481900898
Мда, ему уже 28 если что... И опыта как-бы вообще с гулькин нос... Одно дело по пердивам да всяким Уфам пилить, другое дело на уровне еврокубков и сборных... вообще не то... Но, это проблема коней...
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Kikujiro
1481902544
такой же медленный и бестолковый?
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Lesha VV
1481910119
Я смотрю Гончаренко активно Васина подтягивает . Видно парень действительно старается. Сколько ж можно на лавке сидеть.
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Sanches 1204
1481912021
Удачи,пусть покажет себя
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sochi-2013
1481913338
Кутепов, Васин- двое уже есть.
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Cant Stop
1481958546
Ждем Васина в основе!
Ответить
Аид666
1481971035
С нападением что-то тоже делать надо... Траоре какие-то Лосины...
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каа
1481989372
Очень хочется верить...
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