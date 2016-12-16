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  • Дегтярев: «Все эти скандалы и наезды не отберут у России ЧМ-2018»

Дегтярев: «Все эти скандалы и наезды не отберут у России ЧМ-2018»

16 декабря 2016, 12:44
7

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев заверил общественность в том, что ЧМ-2018 точно пройдет в России.

«Все эти скандалы и наезды не имеют к ФИФА никакого отношения. Могу сказать, что ФИФА значительно более обособлена и не подвержена влиянию таких институтов, как WADA и МОК.

Это самостоятельная организация, это спорт номер один – самый массовый и дорогой с точки зрения вращающихся в нем денег. Поэтому если кто-то не хочет приезжать в Россию на чемпионат мира, этому будут рады команды, которые займут их места.

Не хотят ехать – не надо. Беспокоиться об этом не стоит. Чемпионат мира по футболу, думаю, как раз окажется вне этого «наезда» на Россию», — сказал Дегтярев, комментируя допинговый скандал вокруг России.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (7)
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zatonn
1481882903
А чего же у вас бобслей забрали? Задумайтесь, пока не поздно!
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Par Mezan
1481902325
Дай Бог, чтобы так и было! А все эти ублюдки продажные пусть усираются от злобы! Удачи, Российский футбол!!!
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bset
1482156984
"Да мне все эти наезды по боку, епта" - сказал председатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодежной политике
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Zeff
1482157917
Могут проигнорировать, что уже было в 1980 г. Не дай бог, конечно.
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