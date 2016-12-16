Дегтярев: «Все эти скандалы и наезды не отберут у России ЧМ-2018»

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев заверил общественность в том, что ЧМ-2018 точно пройдет в России.

«Все эти скандалы и наезды не имеют к ФИФА никакого отношения. Могу сказать, что ФИФА значительно более обособлена и не подвержена влиянию таких институтов, как WADA и МОК.

Это самостоятельная организация, это спорт номер один – самый массовый и дорогой с точки зрения вращающихся в нем денег. Поэтому если кто-то не хочет приезжать в Россию на чемпионат мира, этому будут рады команды, которые займут их места.

Не хотят ехать – не надо. Беспокоиться об этом не стоит. Чемпионат мира по футболу, думаю, как раз окажется вне этого «наезда» на Россию», — сказал Дегтярев, комментируя допинговый скандал вокруг России.