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    Алиев: «Ушел из «Тараза» без конфликтов и драк»

    Полузащитник Александр Алиев рассказал подробности своего ухода из казахстанского «Тараза». Футболист отметил, что расстался с руководством клуба на дружеской основе.

    «Из «Тараза» ушел, в первую очередь, потому что не играл. Во-вторых, уехал по семейным обстоятельствам. Оставался всего месяц до окончания сезона… Не было у меня никаких конфликтов, драк… Я просто написал заявление и приехал на Украину.

    Претензии ко мне у главного тренера? У каждого тренера есть какие-то претензии к игроку. У меня были травмы, я не постоянно играл… Нарушение режима? Такого не было. После игр мы могли посидеть командой – не больше. Куда там еще ходить? Тараз – это не такой город, чтобы сильно ходить куда-то.

    Я нормально оттуда уехал, мы пожали руки с руководством. Мне сразу все отдали. Знаю, что сейчас у ребят вроде бы какие-то проблемы, зарплаты не выплатили… У меня такого не было. Со мной по-человечески поговорили и буквально через два-три дня мне все выплатили», – приводит слова 31-летнего футболиста телеканал «Футбол 1».

    Напомним, что в июне 2016 года «Тараз» подписал контракт с украинцем. За это время он провел девять матчей, в которых забил один гол. Алиев имеет опыт выступления за киевское «Динамо», московский «Локомотив» и «Анжи».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 10:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      витёчек 16 декабря 2016, 14:17

      чё даже пенка на последок не дали?страно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 16 декабря 2016, 12:07

      Ты отказала мне два раза.
      "Не хочу",- сказала ты.
      Вот такая вот зараза -
      Девушка моей мечты!

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