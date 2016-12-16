«Севилья» готова выкупить Дракслера

«Севилья» готова включиться в борьбу за полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера. На таком трансфере настаивает главный тренер испанцев Хорхе Сампаоли. Ранее появилась информация, что немецкий клуб готов расстаться со своим футболистом в январское трансферное окно, если получит достойное предложение. Сам Дракслер также заявлял, что хочет сменить клуб как можно скорее.

Известно, что в его услугах уже проявили заинтересованность лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «ПСЖ». В текущем сезоне на счету Дракслера 11 матчей в Бундеслиге. Результативными действиями в них он не смог отметиться.