Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «ПСЖ» предлагает за Дракслера 30 миллионов, «Арсенал» – 35, «Вольфсбург» хочет 40

    Полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Германии Юлиан Дракслер оказался в сфере интересов «ПСЖ» и «Арсенала».

    Сообщается, что парижане уже вступили в переговоры с немецким клубом, а их начальное предложение составило 30 миллионов евро.

    По информации источника, конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за игрока составляет «Арсенал», чьи представители связывались с окружением Дракслера, причем этого трансфера очень хочет Месут Озил. Лондонцы готовы заплатить за футболиста 35 миллионов.

    «Вольфсбург» намерен продать Дракслера после того, как тот заявил о желании уйти. Немецкий клуб рассчитывает получить за него 40 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Дракслер провел за клуб десять матчей, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2016 20:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +794

      JI e x a 16 декабря 2016, 21:55

      Еще лет пять назад за 50 лямов покупали мировых звезд, типа Торреса, Фалькао и иже с ними, которые реально в жало были способны тащить команду. А сейчас посредственный футболист стоит 40 ( 10 матчей без результативных действий, и это полузащитник). Мда....Адекватная цена ему-20 лямов потолок.... Пиздц.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Deadlord 14 декабря 2016, 23:10

      40 очень много за него.Хотя если посмотреть за какие цены сейчас покупают,то удивляться нечему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 14 декабря 2016, 22:25

      золотая цена 18 лям ему, он очень непостоянный

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 декабря 2016, 21:24

      все понятно - псж хочет пройти барсу а арс баварию) удачи обоим клубам, кто бы не купил дракслера)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 14 декабря 2016, 21:07

      ого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 14 декабря 2016, 20:46

      Футбол сошел с ума

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 