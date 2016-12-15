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    «Зенит» готов заплатить за Эрнани 8 миллионов, «Атлетико Паранаэнсе» хочет получить 10

    Агент полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Ролима Кармо рассказал о подробностях переговоров насчет трансфера своего клиента в «Зенит», которые затянулись из-за несогласия сторон по финансовым вопросам.

    «Атлетико Паранаэнсе» хочет 10 миллионов евро за Эрнани, «Зенит» настаивает на 8 миллионах», – сказал Кармо.

    Источник отмечает, что переговоры продолжаются, договоренность между «Зенитом» и самим Эрнани уже достигнута, игрок прошел медицинское обследование.

    Ранее агент футболиста заявлял, что сделка состоится в четверг, а сумма перехода составит 8 миллионов евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.12.2016 19:30
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 16 декабря 2016, 00:49

      для миллера раз плюнт

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 15 декабря 2016, 23:20

      надоело уже читать про все это на кой хрен этот шлак покупать и таких эрнаников в России немерено

      1
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 15 декабря 2016, 22:24

      Пусть берут. Будет конкурировать с Юсуповым за право выхода на замену.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 декабря 2016, 22:23

      Витселя, которого вся Европа знает, значит 6 продают, а малоизвестного бразильца за 8 покупают. Бизнес по-русски

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Фан666 15 декабря 2016, 22:43

      Не хоть не за 40. Ещё и торгуются, начали задумываться экономить что ли

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 15 декабря 2016, 22:13

      Витселя в ювентус за 6 его никто и не знал за 8 ммм Газпрому по ...............

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      Рейтинг: +422

      TRELL 15 декабря 2016, 21:57

      Витсель-это гений в футбольном смысле слова. Он входит в 10 лучших полузащитников своего амплуа. А Эрнани?! Какая замена? На вырост если только. Спорный трансфер,Луческу виднее,конечно! Все-таки склоняюсь к нашей молодежке...

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      Рейтинг: +2304

      Бриг 15 декабря 2016, 21:33

      Я бы послал. Таких много.

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 декабря 2016, 19:49

      Договорятся)

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 15 декабря 2016, 19:40

      просите больше Миллер отдаст,стадик уже построили денег ещё попросят у сограждан

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 декабря 2016, 19:37

      если хочет 10 то цена ему 5..это обманчивый дикий запад..

      -1
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