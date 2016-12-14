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    В четверг «Зенит» подпишет Эрнани за 8 миллионов

    Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщил агент игрока Ролим Кармо.

    «Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро, сегодня Эрнани уже был в Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с «Зенитом», – сказал Кармо.

    Напомним, во вторник футболист прибыл в Россию на переговоры. Ранее сообщалось, что зарплата Эрнани в петербургском клубе составит 500 тысяч евро в год.

    В нынешнем сезоне игрок провел за свой клуб 24 матча и забил четыре гола.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.12.2016 19:45
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 15 декабря 2016, 15:46

      и он согласился на такую нищенскую зарплату, а тогда почему нашим кривоногимкокошкам и дзюбишкам платят в шесть раз больше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 15 декабря 2016, 11:07

      Интересно услышать в произношении орлова)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 15 декабря 2016, 04:26

      Будем надеяться что Эрнани стоящий футболист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 декабря 2016, 01:29

      Посмотрим!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 15 декабря 2016, 01:07

      Посмотрим на него но усиление команде надо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 декабря 2016, 01:06

      ПАРЕНЬ НЕ БОИТСЯ БИТЬ С ЛЮБЫХ ДИСТАНЦИЙ

      0
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      Рейтинг: +25

      xxandrrr 15 декабря 2016, 01:04

      Если все, что про него говорят, правда - взлетит :)

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 15 декабря 2016, 00:13

      ...удачи!..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33747

      zra78 15 декабря 2016, 00:05

      Глянем что за фрукт

      2
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      Рейтинг: +390

      fantom23 14 декабря 2016, 22:31

      Интересно-интересно-)

      0
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