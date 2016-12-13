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    Колосков уверен, что Кубок конфедераций 2017 и ЧМ-2018 не отнимут у России

    Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заверил, что крупнейшие футбольные турниры – Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018 – находятся вне опасности и пройдут в России.

    «Несколько дней назад исполком МОК продлил санкции в отношении России и попросил федерации зимних видов спорта пока не проводить никаких соревнований на территории РФ, что и сделала бобслейная. Возможно, ее примеру последуют и другие. Но все это по-прежнему остается в компетенции международных федераций. Ни МОК, ни ВАДА, ни тем более Ричард Макларен такого решения принять не могут.

    К футболу же ни у кого из них претензий нет. Вряд ли футбол может послужить жертвой очередных репрессий. Никто не обращался в ФИФА с вопросом о правомерности проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира в России. Поэтому я хочу успокоить болельщиков: спите спокойно и готовьтесь к просмотру матчей!» – сказал Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 22:08
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