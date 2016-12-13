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Ловчев считает, что «Спартаку» нужен защитник и нападающий

13 декабря 2016, 21:15
7

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим видением трансферных целей лидера РФПЛ «Спартака». По мнению Ловчева, красно-белые нуждаются в укреплении обороны и нападения.

«Спартаку» не помешает хороший центральный защитник и, однозначно, нападающий. В остальном можно перебиться. Нужно укреплять центральную оборону, тут вопросов нет. И Таски не того уровня, и Боккетти. Практически все защитники в нашей стране медленные, хоть одного хочу быстрого, который догнал бы кого-то. Илья Кутепов сильно прибавил, сегодня он является основой обороны. Впереди нет Зе Луиша, и кого туда не поставишь – не хватает нападения», – сказал Ловчев.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Таски Сердар Боккетти Сальваторе Кутепов Илья Зе Луиш Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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лёха72
1481653478
кто ещё
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Zeff
1481656200
Да у вас и так всё хорошо.
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VVM1964
1481656877
НИЧЕГО НОВОГО - ЭТО И ТАК ВСЕМ ПОНЯТНО ИЛИ " ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНЬЯ "
Ответить
Опорник84
1481681922
Нужен быстрый центральный защитник! А где его взять,к нам в чемпионат не очень то едут хорошие футболисты!
Ответить
agrmark
1481685608
Совершенно справедливо. И это нужно в первую очередь!
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subbotaspartak
1481710691
Конечно это фантазия, Конечно это беда, Но Федя Черенков не вернётся никогда... А если в нас с Федей сейчас какие-нибудь бомжи или кони плюнут, То они на том свете за Факел Воронеж играть будут. Нет, я Воронеж не обижаю, Я его обожаю. Просто я удостоен в Сибири проживать И нормальных пацанов уважать.
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