Ловчев считает, что «Спартаку» нужен защитник и нападающий

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим видением трансферных целей лидера РФПЛ «Спартака». По мнению Ловчева, красно-белые нуждаются в укреплении обороны и нападения.

«Спартаку» не помешает хороший центральный защитник и, однозначно, нападающий. В остальном можно перебиться. Нужно укреплять центральную оборону, тут вопросов нет. И Таски не того уровня, и Боккетти. Практически все защитники в нашей стране медленные, хоть одного хочу быстрого, который догнал бы кого-то. Илья Кутепов сильно прибавил, сегодня он является основой обороны. Впереди нет Зе Луиша, и кого туда не поставишь – не хватает нападения», – сказал Ловчев.