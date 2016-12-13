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    Сафонов: «Думаю, зимой «Зенит» купит двух новых бразильских звезд»

    Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что в период зимнего трансферного окна «Зенит» наверняка укрепится двумя игроками из Бразилии. По его словам, сине-бело-голубые ищут замену хавбеку Акселю Витселю, который, по всей видимости, покинет клуб с берегов Невы в январе.

    «Зенит» ищет замену Витселю, и не только Витселю. Обойма игроков у Луческу меньше, чем он привык, работая в Донецке. Массовых покупок в Питере зимой не будет, но двух бразильцев «Зенит», думаю, купит. И это будут новые звезды», – сказал Сафонов.

    Источник: Спортфакт

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    13.12.2016 13:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 13 декабря 2016, 18:44

      Надо искать в первую очередь замену товарищу Нету и Лодыгину.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > qwera 1969 13 декабря 2016, 22:56

      Вратари и защитники в Бразилии не такие сильные как нападающие...))

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 13 декабря 2016, 17:34

      купить двух бразильцев, а играть с Лодыркиным и с такой защитой какой тогда смысл, ведь даже Месси не поможет если такая защита в команде

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 13 декабря 2016, 15:43

      Миллер про это пока ничего не знает,но куда он денется,если Сафонов решил ,что нужно два бразильца !

      0
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      Рейтинг: +312

      hmelarj 13 декабря 2016, 15:20

      надо центр обороны усилить виктором онопко)))

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 декабря 2016, 14:45

      Пора Питеру менять отношение к смуглым, а то неувязочка выйдет…

      0
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      Рейтинг: +6378

      порт 13 декабря 2016, 14:33

      Здравствуй Халк.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 13 декабря 2016, 14:17

      Ага две бразильские звезды - вратарь Беленов, да ж/д Мирончук

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 13 декабря 2016, 14:11

      Бразильцы точно будут. Луческу их любит.

      4
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 13 декабря 2016, 13:52

      Круто

      1
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 13 декабря 2016, 13:48

      Да не звёзд этим колхозникам покупать надо,а совести хотя бы немного.

      0
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