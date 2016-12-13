Тарханов сообщил, что Фонтанелло покинул «Урал»

Как сообщил главный тренер «Урала» Александр Тарханов, защитник Пабло Фонтанелло покинул клуб. Аргентинец перешел в стан екатеринбуржцев в июне 2014 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 32-летний футболист принял участие в 15-ти матчах, забив один гол, сделав одну результативную передачи и заработав две желтые карточки.

«От у нас ушел Фонтанелло, наш центральный защитник. Ищем ему замену. Много ли новичков придет зимой в команду? Новые люди будут, мы нуждаемся в них. Особенно – в атаке, где у нас просто мало людей», – сказал Тарханов.