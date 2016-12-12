Контракт Гончаренко с ЦСКА рассчитан на два года, Овчинников и Онопко остаются в команде

Срок соглашения Виктора Гончаренко с ЦСКА составил два года. Также в договоре имеется пункт о его продлении. Напомним, сегодня армейцы объявили о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера. В сезоне-2015/16 он был одним из помощников Леонида Слуцкого.

Сообщается, что в тренерском штабе красно-синих продолжат работу Сергей Овчинников, Виктор Онопко и Паулино Гранеро.