Контракт Гончаренко с ЦСКА рассчитан на два года, Овчинников и Онопко остаются в команде

Срок соглашения Виктора Гончаренко с ЦСКА составил два года. Также в договоре имеется пункт о его продлении. Напомним, сегодня армейцы объявили о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера. В сезоне-2015/16 он был одним из помощников Леонида Слуцкого.
Сообщается, что в тренерском штабе красно-синих продолжат работу Сергей Овчинников, Виктор Онопко и Паулино Гранеро.
Источник: ПФК ЦСКА
1. Заставить Траоре работать на поле, то есть искать свободные зоны, осуществлять прессинг обороны соперников и хоть как-то худо-бедно научиться играть головой (и это с его то ростом!);
2. Подберёт наиболее удобную для Траоре позицию на поле, где бы он мог полностью использовать свой атакующий потенциал, ибо роль чистой "девятки" - явно не его позиция, ибо на ней нужно уметь и выигрывать верховые дуэли, и уметь прицельно бить головой. И не бездельничать, конечно.
ЖДЁМ И НАДЕЕМСЯ!