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  • Контракт Гончаренко с ЦСКА рассчитан на два года, Овчинников и Онопко остаются в команде

Контракт Гончаренко с ЦСКА рассчитан на два года, Овчинников и Онопко остаются в команде

12 декабря 2016, 14:58
12

Срок соглашения Виктора Гончаренко с ЦСКА составил два года. Также в договоре имеется пункт о его продлении. Напомним, сегодня армейцы объявили о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера. В сезоне-2015/16 он был одним из помощников Леонида Слуцкого.

Сообщается, что в тренерском штабе красно-синих продолжат работу Сергей Овчинников, Виктор Онопко и Паулино Гранеро.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор Овчинников Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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vladimir-7
1481544684
Наконец опубликовали решение о Гончаренко. Теперь будем внимательно смотреть.
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ВЛАДИВОСТОК
1481545945
Ну что тренер хороший в ЦСКА практически прошёл стажировку , коллектив знает , мужик толковый , удачи ему и будем , как говорят в Одессе .......ПОСМОТРЕТЬ .
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RUSARM
1481546237
Что и следовало ожидать,кроме Слуцкого, все на месте!!! Будем с надеждой смотреть в будущее!! Давай Гончаренко вперед-ЦВБП!!!
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Boniel+
1481550068
Главное обновить состав.С прежним далеко не уедешь.Нужны два мощных нападающих,опорник к Вернблуму,пару защитников и новый вратарь.Тошича,Ионова,Траоре,Миланова,Игнашевича,одного брата,Головин тоже не уровень топ команды,очень сырой и напрасно на него тратить деньги и время.Молодежь нужна такая каким был Эдик Стрельцов или Слава Амбарцумян,которые могли в 16 лет обыграть пол команды и забить гол.А что эти?Одни сопли или денег давай.Хотелось бы,чтобы у Виктора Михайловича получилось.Удачи!!!
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alexis02lion
1481550848
Всё как и ожидалось. Гончаренко пришёл. Штаб с собой из Уфы не потянул, так как и с этой командой работал. Есть 2 месяца чтобы игру поставить, а с учётом отсутствия игры в еврокубков, то по больше, чем у тех 3 команд кто ещё борется.
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Gullit 76
1481551915
Раз штаб остаётся значит гончар мало что решает.Защита будет та же без изменений.Бороться будут за лигу европы(если сдюжат)
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cska-62
1481553903
Омоложение команды - процесс постепенный! Уверен, что тот же Игнашевич ещё не сказал своего последнего слова на поле. А вот от Траоре нужно избавляться. Почти всё время на поле бездельничает и ждёт паса-конфетку, исключения - первые таймы с "Монако" и "Тоттенхэмом", вот только в Лондоне у него всё равно ничего не получалось. Чудеса, конечно, бывают, но очень сомневаюсь, что Гончаренко сможет:

1. Заставить Траоре работать на поле, то есть искать свободные зоны, осуществлять прессинг обороны соперников и хоть как-то худо-бедно научиться играть головой (и это с его то ростом!);

2. Подберёт наиболее удобную для Траоре позицию на поле, где бы он мог полностью использовать свой атакующий потенциал, ибо роль чистой "девятки" - явно не его позиция, ибо на ней нужно уметь и выигрывать верховые дуэли, и уметь прицельно бить головой. И не бездельничать, конечно.
ЖДЁМ И НАДЕЕМСЯ!
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Фан666
1481557400
Гончаренко никогда не тренировал в России чемпионские команды, ну вот теперь и посмотрим насколько он хороший тренер
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lisal
1481567757
Витя сможет или не осилит другого не дано!!!
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